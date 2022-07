Van supermarktreep tot ‘driesterrenchocolade’, Lareka in Valkenswaard zorgt dat het strak verpakt wordt

Fotoserie Aanslag op het gemeente­huis van Waalre tien jaar geleden: een fotover­slag van een pikzwarte bladzijde

WAALRE - Het is dit weekend tien jaar geleden dat twee auto's zich midden in de nacht in het gemeentehuis van Waalre boorden. De branden die daarmee werden gesticht, richtten een enorme schade aan. Met 20 foto's blikken we terug op de aanslag in die nacht van 17 op 18 juli 2012.

16 juli