Vandaag kans op bewolkte dag in Valkenswaard

Update Tuinhuis verwoest bij grote brand in bossen tussen Waalre en Aalst: ‘Compleet verloren’

WAALRE - In de bossen tussen Waalre en Aalst woedde een fikse brand in een tuinhuis. De zwarte rookpluimen waren een uur lang vanuit onder meer Geldrop en Eindhoven te zien. Rond 21.00 uur was de brand volgens de brandweer onder controle. Daarna is er nog even nageblust.