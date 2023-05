Vanochtend helder in Valkenswaard

Slager in troostelo­ze Vershal op Strijp-S heeft geen goed woord over voor Trudo

EINDHOVEN - De Vershal in het Veemgebouw op Strijp-S biedt nog altijd een treurige aanblik. De Albert Heijn in het gebouw is ruim verdubbeld en trekt veel klanten maar verder is de hal vooral erg leeg. Daar zou iets aan gebeuren, maar een jaar na die belofte is er weinig veranderd.