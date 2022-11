Veel historie vastgelegd in twintig jaar, maar voorzitter Lambert Jansen neemt nu afscheid van Waalres Erfgoed

,,Twintig jaar geleden was er geen voorzitter bij Waalres Erfgoed. De toenmalige secretaris Otto Brune hoorde dat ik gestopt was als voorzitter bij Harmonie Juliana en dacht: die is misschien wel in voor iets anders. Ik had toen niks met erfgoed, maar ik vind het fijn om met mensen om te gaan en ik organiseer graag dingen. Dus ik heb toch ja gezegd.’’

Tevreden kijkt Jansen terug op zijn periode als voorzitter: ,,Waalres Erfgoed heeft veel meer gezicht gekregen. Van het Waalres Museum zijn we via de zolderkamer van Het Klooster in 2018 terechtgekomen in het Huis van Waalre.’’

Lambert Jansen

,,Daarnaast hebben we veel historie vastgelegd. In 2002 hadden we een stuk of vijf boeken, nu zijn het er meer dan twintig. Met als hoogtepunt – zonder de anderen te kort te willen doen – Over de oude wegen van Aalst en Waalre door Jan Jansen.’’

Meer dan vijfduizend foto’s

De digitalisering van het archief noemt Jansen als een van de hoogtepunten van de afgelopen periode. ,,Ik dacht: even wat scannen en dan is het klaar, maar het blijkt een grotere klus dan vooraf gedacht. Er is heel veel materiaal, in totaal 40 vierkante meter archief met alleen al meer dan vijfduizend foto’s. We zijn nu bezig met de index. Door overal trefwoorden aan toe te voegen besparen we heel veel tijd ten opzichte van steeds alle archiefdozen doorspitten.’’

Als Jansen naar het geheim van goed voorzitterschap gevraagd wordt, hoeft hij niet lang na te denken: ,,Zorgen dat je aanwezig bent waar je dat moet zijn’’, klinkt het enigszins cryptisch. ,,En daarnaast: contacten met de gemeente en met klankbordgroepen onderhouden.’’

,,Vanwege de grote loyaliteit van de vrijwilligers heb ik nooit veel problemen hoeven op te lossen. Sterker nog: in het verleden viel er van boven van alles weg en kwam er van onder niemand bij, maar de laatste twee jaar hebben we toch twaalf mensen erbij gekregen.’’

Stickers van historisch Aalst en Waalre

Officieel neemt Jansen 16 december afscheid als voorzitter, maar zijn bijdrage aan Waalres Erfgoed is nog niet helemaal ten einde. ,,Twee projecten voor Waalre 100 blijf ik doen’’, vertelt Jansen. ,,Voor de bovenbouw van de basisscholen maken we een canon met de industriële en culturele geschiedenis van de afgelopen honderd jaar. De bijbehorende lessen kunnen de scholen zelf geven.’’

,,En we zijn bezig met een plakboek met historische afbeeldingen van Aalst en Waalre. Zes weken lang, van maandag 22 mei tot en met zondag 2 juli, ontvangen klanten van de beide Albert Heijns zakjes stickers bij hun boodschappen die ze in hun album kunnen plakken.’’

Rustig van zijn pensioen genieten zit er voorlopig nog niet in voor de 73-jarige Jansen: ,,Meteen na de Waalre 100-projecten beginnen de voorbereidingen voor de Open Monumentendag en bij de Vereniging voor de Jeugd ben ik verantwoordelijk voor de kleding bij de intocht van Sinterklaas.’’

Hij lacht. ,,En dan is volgend jaar alweer voorbij. Voor daarna weet ik het nog niet. Ik heb in het verleden mensen met schuldhulpverlening bijgestaan, misschien kan ik dat weer oppakken. En ik speel graag golf.’’