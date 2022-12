Vergane disco-glorie mogelijk spoedig getransformeerd tot woningen: ontwikkelaar mag ze óók verkopen

Je één avond wanen in de wondere wereld van 1001-nacht

VALKENSWAARD - Op zijn vliegend tapijt was fakir Marcel vrijdagavond neergedaald in het Nederlands Steendrukmuseum. Aan de sfeervol verlichte entrée heette de mohammedaanse bedelmonnik de bezoekers welkom in de magische wereld van duizend-en-één-nacht.

