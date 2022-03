Verkiezingsuitslag is ultieme kans om brede samenwerking in politiek Waalre voort te zetten

Rechter: terechte twijfels over voortbe­staan Valkens­waard­se zorgaanbie­der Metableti­ca

VALKENSWAARD/DEN BOSCH - Twijfels over het voortbestaan van de Valkenswaardse zorgaanbieder Metabletica zijn volgens de rechter niet raar. De GGZ-instelling heeft daarom ook terecht geen nieuw contract gekregen voor jeugdhulp in tien regiogemeenten, waaronder Valkenswaard, Bergeijk en Cranendonck. De rechtbank heeft dat bepaald in een kort geding dat Metabletica aanspande.

19 februari