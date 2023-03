Vermaak en educatie voor iedereen in gebied Kleine Meer

indebuurt.nl Konings­nacht 2023: hier zijn feestjes in Eindhoven

Proosten op de koning! Op 27 april is het Koningsdag in Eindhoven en dat vieren we groots. Kun jij niet wachten tot het oranjefestijn losbarst? Op deze Eindhovense plekken zijn feestjes tijdens Koningsnacht 2023.