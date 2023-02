Viertal steelt koperen kabels op zonnepanelenparken: bedrijven vragen enorme schadevergoeding

Nieuwe openings­tij­den Energielo­ket in Eersel

EERSEL - Het energieloket van KempenEnergie in Eersel is vanaf 1 maart weer als vanouds geopend op zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur, net als in de andere Kempengemeenten. Daarnaast zal het loket in ieder geval tot de zomervakantie ook op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur geopend zijn.