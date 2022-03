Vijf jaar dagbesteding in Riethoven: ‘Heel bijzonder dat dit bestaat’

RIETHOVEN - Tweemaal per week samen bewegen, knutselen of gewoon gezellig kletsen. Oudere inwoners van Riethoven die nog thuis wonen, maar die niet meer zelfstandig aan bestaande activiteiten in het dorp kunnen deelnemen, kunnen dat al vijf jaar doen in gemeenschapshuis De Rietstek. Het vijfjarig bestaan van Dagbesteding Meer Riethoven is vandaag gevierd.

,,Riethoven, die wonderschone plek. Wat hebben daar die verkens toch dik en lekker spek”, klinkt het aloude Riethovens volkslied dinsdagmiddag in een van de zalen van De Rietstek.

Het zijn de oudere Riethovenaren die het lied in een kring zingen met begeleider Anja Roothans en vrijwilligers Arnoud Lepelaars en Helma en Arnold Willems. ,,We hebben vanmorgen met de yoga-elastiek wat bewegingsoefeningen gedaan, collages gemaakt voor het vijfjarig bestaan en samen omelet gegeten voor de lunch”, vertelt Roothans als het lied klaar is.

,,Het is in de eerste plaats echt de gezelligheid waar ik het meest van geniet”, vertelt deelnemer Cor Intven. Sinds het overlijden van haar man woont ze alleen in Riethoven. ,,Met leeftijdsgenoten lekker kletsen, kennis uitwisselen, maar ook samen knutselwerkjes maken. Dat is echt heel fijn.”

Elke keer weer voldaan naar huis

De dagbesteding, georganiseerd op dinsdag en donderdag, wordt mogelijk gemaakt door een vrijwilligersteam van Meer Riethoven en begeleiders van Kempenthuiszorg. Dat doen zij deze week vijf jaar lang en als het aan de organisatie ligt nog vele jaren hierna.

,,Je ziet elke dinsdag en donderdag hoe fijn de deelnemers het hier hebben”, vertelt coördinator Susan Jansen van Dagbesteding Meer Riethoven. ,,Dat komt vooral door de laagdrempeligheid en gemoedelijkheid van de dagbesteding. Zo zorgen we ervoor dat de deelnemers elke keer helemaal voldaan weer naar huis gaan.” Deelnemers hoeven niet lang te reizen en voor deelname wordt slechts een kleine bijdrage gevraagd.

Quote Ik heb het altijd gezegd en ik blijf het zeggen: het is heel bijzonder dat dit hier in Riethoven bestaat. Bets Govers uit Riethoven

Voor Bets Govers en haar echtgenoot Giel is de dagbesteding de afgelopen vier onmisbaar geweest. Jaren zorgde Bets intensief voor Giel, tot hij een paar weken terug naar een verzorgingshuis in Bergeijk toe kon. ,,Die twee dagen dagbesteding in de week hebben mij echt ontlast”, vertelt Govers.

,,Hij had het hier zo naar zijn zin en de laatste weken kon hier ook een beetje voorbereid worden op het dagritme in een verzorgingshuis. Ik heb het altijd gezegd en ik blijf het zeggen: het is heel bijzonder dat dit hier in Riethoven bestaat. Ik hoop dat meer mensen de stap naar de dagbesteding durven zetten. Want het zorgt echt voor een stuk ontlasting.”

Uitgebreide lunch en optredens

Voor Roothans, dagelijks werkzaam als verzorgende bij mensen thuis vanuit Kempenthuiszorg, is werken bij de dagbesteding het helemaal. ,,Het brengt mij alleen maar vreugde”, vertelt ze enthousiast. ,,Het is hard werken en goed opletten, want je hebt bijvoorbeeld te maken met valgevaar als mensen naar het toilet willen, maar samen met de vrijwilligers lukt het altijd. En als je dan ‘s middags moe maar voldaan naar huis rijdt, dat gevoel is ongeëvenaard.”

Het lustrum werd vandaag gevierd met extra activiteiten, bovenop het normale programma. Zo vonden er twee optredens plaats en is er een uitgebreide lunch. Alle mensen die betrokken zijn bij de dagbesteding, van vrijwilligers tot samenwerkingspartners, waren erbij.