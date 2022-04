Visnetten en plastic flesjes uit de Donau als grondstof voor zonnebrillen

Tsjechen aangehou­den na achtervol­ging in Valkens­waard: onderzoek op vakantie­park Brugse Heide

VALKENSWAARD/EINDHOVEN - Op de Kluizerdijk in het gebied ten zuiden van Valkenswaard zijn maandagavond een man (23) en een vrouw (21) uit Tsjechië aangehouden. Zij reden in een auto met valse kentekenplaten en in hun voertuig lagen nog meer kentekenplaten. Mogelijk werden die de afgelopen weken gebruikt bij diefstallen uit auto's in Eindhoven. Dat meldt de politie.

22 maart