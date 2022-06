Vlaams feest Apérotime voor het eerst in Valkenswaard

Veertig jaar vrouwen­voet­bal bij De Valk: ‘Wij draaien op gezellig­heid daar staan we om bekend’

VALKENSWAARD - Het begin weten ze nog maar al te goed. De trots dat er in 1981 ook in Valkenswaard een vrouwenteam op het veld stond en de enorme ontlading nadat eindelijk de eerste zege binnen was. Nu ruim veertig jaar later is veel veranderd, behalve dat ene. Ze hebben allen een geel-zwart hart.

31 mei