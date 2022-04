Voor raadsbreed akkoord lijkt het nog te vroeg in Valkenswaard, wel belangrijke rol voor jonge raadsleden

Om de burgers meer te betrekken bij de politiek is een raadswerkgroep nodig, waarbij vooral jongere raadsleden de kar moeten trekken.

Dat is te lezen in het rapport dat informateur Nol Kleijngeld maandagavond presenteerde in de gemeenteraad. Hiervoor sprak hij de afgelopen weken met alle acht politieke partijen in Valkenswaard. Grote onderlinge verschillen op de belangrijke verkiezingsonderwerpen zijn er nauwelijks, constateerde Kleijngeld na die gesprekken.

Nieuwe structuur is niet meteen een nieuwe cultuur

Maar ze alle acht een plekje geven in de nieuwe raad, zoals de wens was van enkele fracties om zo de polarisatie te verminderen, dat is volgens de informateur nog een stap te ver. ,,Dan loop je het gevaar dat een partij met een soort ‘veto’ een voorstel kan tegenhouden”, aldus Kleingeld. En zo staat te lezen in het rapport: een nieuwe structuur betekent niet automatisch ook een nieuwe cultuur.

Wat de informateur adviseert is een raadsakkoord met een nader uitgewerkt collegeprogramma. Zo kan de nieuwe raad vooraf zijn hoofdlijnen en ambities duidelijk aangeven, maar zijn er wel mogelijkheden om het denken in coalitie en oppositie te doorbreken. Hij oppert daarom voor een samenwerking tussen de grootste partij Helder & Gedreven (H&G) en de twee grote winnaars, nieuwkomer Vote en de PvdA.

Een coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag, maar ook aan de ogenschijnlijk tegengestelde wensen die in de gesprekken naar voren kwamen: stabiliteit én vernieuwing. Over hoe de wethoudersposten dan verdeeld worden en of een wethouder ook van buitenaf mag komen, lopen de meningen nog te veel uiteen voor een eenduidig advies.

Rol voor Vote

Voor de jonge(re) raadsleden van Vote ziet Kleingeld ook een belangrijke rol weggelegd om de inwoners meer bij de plaatselijke politiek te betrekken. Daarvoor moet een kleine club, bijvoorbeeld een viertal, een raadswerkgroep vormen die met een plan komt hoe dit beter kan in de toekomst.

Ter oriëntatie raadt Kleijngeld aan om ook eens in andere gemeenten te gaan kijken hoe ze het daar aanpakken. Volgens de informateur is tien jaar geleden ook al een vruchteloos experiment gedaan om de participatie op te krikken. ,,Dat bleek te formeel en ingewikkeld. Met een aanzienlijk aantal jonge en nieuwe raadsleden is de tijd nu rijp voor een nieuwe poging. Zeker als de jonge raadsleden hierin het voortouw nemen.”

Volgens Theo Geldens van H&G ligt er nu met het rapport een goede basis waar ze verder mee aan de slag kunnen. De coalitie moet voor het zomerreces zijn gesmeed.