Vrees voor verkeerschaos in Dommelen-Zuid door ‘haakje’: ‘Wacht eerst af wat Bergeijk doet’

Seriever­krach­ter niet gevonden na heimelijk dna-onderzoek in De Kempen

In een jarenlang heimelijk stamboom- en dna-onderzoek naar duizenden mannen in De Kempen is het de politie niet gelukt een serieverkrachter te vinden. De man sloeg tussen 1989 en 2010 zeker twaalf keer toe, vooral in de omgeving van Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Grootschalig dna-verwantschapsonderzoek komt er definitief niet.