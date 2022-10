Vrouw gewond na mogelijke schietpartij in woning in Valkenswaard, verdachte medebewoner voortvluchtig

VALKENSWAARD - In een woning op de Crusaethof in Valkenswaard heeft maandagnacht mogelijk een schietpartij plaatsgevonden. Een bewoonster is daarbij lichtgewond geraakt. Verdachte in de zaak is een man die ook op het adres woont.