Wat de pot schaft, telt niet meer bij luxe-zorgcomplex ‘Tante Gon’ in Valkenswaard

Op het dagmenu van woonzorgcentrum Ome Jan in Vught staat maandag een bloemkoolroomsoep als hors d’oeuvre en zuurkool met appeltjes en stoofvlees als hoofdgerecht op het menu. “Maar als iemand liever een biefstukje of een kabeljauw heeft, kan dat ook hoor”, zegt Didier Thomeer, gastheer bij Ome Jan, dat binnen enkele jaren ook een ‘zusje’ krijgt in Valkenswaard. Op een nu nog bebouwd terrein aan de Maastrichterweg verrijst een gloednieuw hof voor gefortuneerde senioren. Al spreken de ontwikkelaars zelf liever van het ‘hoogsegment’. “Die doelgroep wordt in Brabant nog niet goed bediend”, verklaart Huub Landman, directeur van Standbythuiszorg dat het beschermdwonen-deel gaat exploiteren. Ook Valkenswaard - een gemeente met een sterk vergrijzende bevolking - is volgens Landman nog een blinde vlek op de kaart. ,,Men wíl best verhuizen, maar kán dat niet vanwege een groot tekort aan geschikte woningen. En dus blijven veel ouderen, veel langer dan nodig in hun gezinswoningen zitten. Met alle gevolgen voor de doorstroom op de woningmarkt.”

In ieder geval 52 senioren met een dikke beurs krijgen straks weer wat perspectief terug met een nieuw woonzorgcentrum in hartje Valkenswaard. Het voorziet aan de ene kant in 32 beschermde woonplekken met 24-uurszorg voor mensen met een dementie-indicatie. Aan de andere kant van de binnentuin liggen twintig ‘levensloopbestendige’ woningen: gelijkvloers, zonder drempels, met brede deurposten en op de hogere lagen bereikbaar met lift. ,,De kracht zit hem vooral in de combinatie van deze twee woonvormen”, zegt Björn Giesbers van de Eindhovense ontwikkelaar Grinta. “Ouderen kunnen doorstromen, zodra ze afhankelijk worden van hulp. Tegelijk kunnen partners die deze hulp nog niet nodig hebben in de buurt van hun geliefde blijven wonen.”

Regie in eigen hand

In de visie van Standbyzorg - dat de zorgwoningen exploiteert onder de verzamelnaam ‘Tante Gon’ - ligt de regie voor de daginvulling volledig bij de bewoner. “Je moet dit zien als een luxe hotel, waarin het personeel te gast is. Mensen bepalen zelf hoe laat ze ontbijten. Dat kan om 7 uur, maar ook om half 11. In de groepsruimte, of in de eigen kamer. In een normaal verzorgingshuis staat er op vaste dagen sjoelen of kienen op het programma. Bij ons bepalen mensen zelf hun programma. Of dat nou een museum, een park of de Efteling is. Wij kunnen bijna alles regelen, ook al omdat we het vervoer in eigen beheer hebben. In de praktijk zie je trouwens dat men toch veel samen wil doen en men weinig solo-activiteiten onderneemt.”