Waterschap gaat weiland ophogen, rechtszaak veehouder van de baan

Ameezing CarnavalX vindt nieuwe feestloca­tie in voormalige Paterskerk

EINDHOVEN - Het Lampegats Gemengd Mannenkoor (LGMK) is terug op eenzelfde soort plek als waar het 25 jaar geleden begon, in de kerk. Na twee noodgedwongen jaren stilte tijdens carnaval staat het LGMK nu voor de eerste keer met Ameezing CarnavalX in DomusDela, de voormalige Paterskerk.

17:55