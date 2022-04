WEL trekt de stekker eruit

„We hebben mooie dingen gedaan”, blikt Lukas Leyten terug. „Zo hebben we duizenden panelen gelegd, twee coöperaties opgezet en goed bezochte groene netwerkborrels georganiseerd met landelijk bekende en erkende specialisten om duurzaamheid in een breder kader te plaatsen.” Rob van Helvoirt vult aan: „Daarnaast hebben we veel mensen geïnspireerd en een zetje gegeven om iets te doen.”

Het was in 2012 al de visie van WEL om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Niet alleen vanwege de negatieve gevolgen voor milieu en klimaat, maar ook om minder afhankelijk te zijn van andere landen. Dat laatste is op dit moment wel heel actueel.

Nieuwe oplossingen

Cees Bruil: „Ook was toen al duidelijk dat er nieuwe oplossingen nodig waren om over te schakelen op duurzame energiebronnen als zonlicht, wind en geothermie. Met alle ontwikkelingen en keuzes is de energietransitie een complex gebeuren. Niet alleen technisch maar ook op financieel en zelfs op emotioneel vlak.”

WEL was in Waalre succesvol met aanbiedingen voor zonnepanelen en met het realiseren van zonnedaken. Zo kwamen er in 2018 zonnepanelen op de Brede School aan de Maximiliaanlaan in Aalst. Dat was in de tijd dat de rolverdeling tussen overheden en coöperaties nog een duidelijke was.

Subsidies

Antonio Vaccaro: „De overheid maakte de regels en stelde subsidies beschikbaar. Coöperaties, zoals wij, kwamen met voorstellen binnen de grenzen van die regels en maakten gebruik van de subsidies.”

De aandacht en prioritering van de overheid ging ondertussen steeds meer uit naar de energietransitie. De Metropool Regio Eindhoven (MRE) heeft van de landelijke overheid opdrachten gekregen ten aanzien van duurzame energie en energiebesparing. Waalre maakt hier onderdeel van uit. Pieter van Deursen: „Hier ontstonden de eerste scheurtjes. Er kwamen werkgroepen en externe projectleiders en binnen deze advies- en besluitvormingscultuur was geen plek voor WEL.”

WEL stopt. Maar dit neemt niet weg dat zij hoopt dat er een nieuwe club mensen opstaat, die de gemeente en haar inwoners bijstaat in de uitvoering van het nieuwste duurzaamheidsbeleid.