Wethoudersploeg voor Valkenswaard staat in de startblokken

De Valkens­waard­se PvdA was de stille winnaar van de avond

Ze was in Valkenswaard de stiekeme winnaar, Mieke Theus, de lijsttrekker van de PvdA. In het geweld van winnaars H&G en Vote haalde ze met haar partij toch mooi drie zetels binnen. Één meer dan vier jaar geleden.

17 maart