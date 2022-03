Willem Wilbrink en zijn 84 tics van Gilles de la Tourette

VALKENSWAARD - Willem Wilbrink onderging vorig jaar een succesvolle neurochirurgische behandeling waarbij diep in zijn brein elektroden zijn geplaatst. Het was de laatste optie op een draaglijk leven voor de Valkenswaardenaar, die lijdt aan het syndroom van Gilles de la Tourette. Deze zomer verschijnt zijn verhaal in een boek.

Wilbrink (57) leidt al lang aan het syndroom van Gilles de la Tourette, kortweg ‘Tourette’ genoemd. Niet minder dan 84 tics teisterden hem. Hij sneed zichzelf met messen, hield zijn hand in de gasvlam van het fornuis, drukte beeldschermen kapot en sloeg honderden ramen aan stukken. De niet te controleren spierbewegingen kunnen van dag tot dag wisselen in intensiteit. Mensen met ‘Tourette’ vangen vaak veel meer prikkels uit de omgeving op dan andere mensen. Het verwerken van die extra prikkels gebeurt door middel van die tics.

Quote Ik kreeg een wao-formulier waarmee ik een arbeidson­ge­schikt­heids­uit­ke­ring kon aanvragen. Buiten op de stoep heb ik het papiertje in de fik gestoken Willem Wilbrink

„Op mijn éénendertigste werkte ik als accountmanager bij uitzendonderneming Manpower. Ik was op bezoek bij de bedrijfsarts want ik had last van motorische tics en het ging niet zo goed met me. De arts had coschappen gelopen op een neurologieafdeling en zei, zonder blikken of blozen, dat hij het verloop van de ziekte kende en wel wist hoe het met ‘mijn soort mensen’ verder gaat. Hij overhandigde mij het wao-formulier waarmee ik een arbeidsongeschiktheidsuitkering kon aanvragen. In die tijd rookte ik nog. Buiten op de stoep heb ik het papiertje in de fik gestoken.”

Tics waren niet meer te beheersen

Wilbrink heeft altijd veel passie in zijn lijf gehad en wilde op zijn éénendertigste nog de hele wereld ontdekken. Niks wao. Als interim-manager op directieniveau heeft hij veel veranderingsprocessen ingezet en begeleid en vaak maakte hij werkweken van meer dan 70 uur. Maar de laatste jaren had Wilbrink steeds meer medicatie nodig en kon hij de vele tics niet meer beheersen. Een aantal jaren geleden bezocht hij samen met zijn vrouw Auschwitz, dat grote indruk op hem maakte. „Alles wat daar in de lucht hing, vloog bij mij net zo hard mijn hoofd in als een vogeltje dat naar zijn nest vliegt. In Auschwitz ontdekte ik dat ik ook een vocale tic heb. Ik begon er onbeheersbaar te schreeuwen ‘Hitler’, ‘Hitler’.”

Quote Ik schoot spijkers in mijn arm en zat geregeld op de EHBO. Het leven zag ik niet meer zitten Willem Wilbrink

„Toen ik drie jaar geleden voor een verkeerslicht in de Eindhovense wijk Woensel stil stond, ging mijn lichtje uit. Ik had geen idee meer waar ik was. Aanvankelijk werd gedacht aan een dementieel syndroom. Het bleek een burn-out en werd het keerpunt in mijn leven. Medicatie werkte niet meer en de tics werden venijniger. Ik schoot spijkers in mijn arm en zat geregeld op de EHBO. Het leven zag ik niet meer zitten.”

Boek

De operatie in Maastricht UMC+ werd door corona een aantal keer uitgesteld. Anderhalf jaar heeft Wilbrink op de ingreep gewacht waarbij diep in zijn brein elektroden zijn geplaatst. De stroomgeleiders werden aangesloten op een inwendige stimulator, een soort pacemaker, die continu schokjes afgeeft aan het hersengebied waar de bewegingsmotoriek zit. „De operatie is geslaagd en ik word steeds fitter.” En dus is hij in een nieuwe uitdaging gedoken. ,,Ik ben nu op zoek naar een uitgever, want rond de zomer verschijnt mijn boek ‘In de geest van Tourette’.”