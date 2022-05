Wonen in Het Klooster, maar alleen met indicatie

Minder auto's aan doorgaande weg door Waal­re-dorp

WAALRE - De vernieuwing van de doorgaande weg door Waalre-dorp lijkt zijn vruchten af te werpen. Waar er in 2019 nog 11.602 voertuigen per dag over de weg reden, zijn dat er nu bijna de helft minder.

10 mei