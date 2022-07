Zomerkermis Valkenswaard compacter dan andere jaren, maar toch is er voor elk wat wils

VALKENSWAARD - De zoete geur van suikerspin, flikkerende kermislampen en opzwepende geluiden komen je tegemoet op de Markt in Valkenswaard. Hoewel de kermis compacter is dan voorgaande jaren, zitten de terrassen al goed vol deze zaterdag rond het middaguur en is de gezelligheid troef.

De opzet van de kermis is dit jaar noodgedwongen anders dan anders door de wegwerkzaamheden in het centrum. Voor sommigen blijkt dit even wennen. „Het lijkt echt alsof er veel minder staat. Eerst waren er natuurlijk twee pleinen met attracties, en nu staat alles alleen op de Markt”, verklaart Jasper van Doorn, vaste kermisbezoeker. „De attracties lijken alleen wel veel dichter op elkaar te staan dan anders, dus ik kan me voorstellen dat het wel wat druk is hier vanavond.”

Blikvangers op de kermis zijn de duizelingwekkende Booster voor het oude gemeentehuis en het reuzenrad op het midden van de Markt.

Gisteren al een goede aanloop

Voor kermisexploitant Louis Vallentgoed is dit de eerste keer met zijn reuzenrad in Valkenswaard. „Wat ik tot nu toe gezien heb ik dit een goede kermis. Er is voor elk wat wils en we hadden gisteren al een goede aanloop, dus ik ben positief.” Al in de winterperiode heeft Vallentgoed zich ingeschreven voor deze kermis. „Via de vakbladen komen de advertenties met vragen voor attracties, dus zodoende dat ik hier nu sta.” Met zijn reuzenrad trekt hij door het hele land. „Opvallend aan de Brabantse kermissen is dat hier vaak een uitgebreid randprogramma is in de horeca. Dat is in het noorden van het land echt minder.”

Quote We blijven er maar gewoon het positieve van inzien. Eigenlijk staan we gewoon aan het begin van de kermis Wil Heuvelmans

Wil Heuvelmans van de Nieuwe Levenskracht is iets minder enthousiast. „We staan niet echt op een fijne plek hier, zo aan de rand van de kermis. We staan uit de loop. En de faciliteiten zijn niet echt om over naar huis te schrijven, zo hadden we bijvoorbeeld niet eens water hier om koffie te zetten. Dat hebben we zelf maar opgelost.” Toch hebben de vrijwilligers van de stand er zin in. „We gaan niet mopperen. We blijven er maar gewoon het positieve van inzien. Eigenlijk staan we gewoon aan het begin van de kermis!”

Roze Dinsdag

Voor uitbater Wil van Dooren van de Willie Bar is dit de eerste kermis. „Ik ben nu drie weken open en kan dit dus mooi meepakken.” Waar het café een paar deuren verder een groot terras en podium heeft staan, volledig voorbereid op de traditionele Roze Dinsdag, is dat voor Van Dooren anders. „Ik had graag met hen mee gedaan, alleen mijn vergunning was voor april nog niet rond. En de aanvragen voor deze activiteiten moesten voor die tijd al gedaan worden. Ik heb gelukkig wel een buitenbar, dus we kunnen gewoon meegenieten.”

De kermis duurt nog tot en met woensdag. Vanwege de verwachte hitte op maandag en woensdag opent de kermis die dagen pas om 17.00 uur.