We reden maar verder op een lekke band - totdat die in de fik vloog

Gastschrijvers Tussen ons en Grieken­land gaapte nog een groot gat - letterlijk

Het heette nog Joegoslavië toen wij er doorheen reden. Richting Griekenland. Mooi weer, we hadden net Sarajevo achter ons gelaten, evenals een fikse donderbui. Doel: voor het donker in Griekenland te zijn om daar te overnachten. We genieten van het berglandschap met de donkere bossen.