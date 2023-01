‘Eenmaal geboren als Zeeuw blijf je altijd Zeeuw’

Eerst maar even koffie in de auto op de dijk met uitzicht op de Westerschelde. ,,Tja”, bekende ik, ,,die Merwede, de rivier bij mij in de buurt is ook mooi, maar háált het niet bij de Schelde.” Wat een leegte, de strakke lijnen van de dijk, de winterzon die over het water ketste. Ik telde van links naar rechts achttien schepen, op weg naar Antwerpen of juist op weg met andere bestemming, ergens op de wereld. Even later gingen we op weg voor een afwisselende wandeling, polder, verstilde dorpjes, buitendijks en langs de inlagen binnendijks. We spraken de vreemde mengelmoes, dat zogenaamd Algemeen Beschaafd Nederlands, vermengd met Zeeuws en een snufje Zeeuws-Vlaams van het broertje die daar was gaan wonen.