Jubileum van de electrocar in Oost-Gelre en reünie van ‘Lichting 1954' in Megchelen

OPROEP | Van welke onbedoelde sloopactie word jij ’s nachts nog wel eens gillend wakker?

Ze moest gewoon even dat ballonhondje van kunstenaar Jeff Koons aanraken, die vrouw in een Amerikaans museum. En plof: daar lag 40.000 euro in tientallen onherstelbare scherven op de grond. Het klinkt natuurlijk heel dom en lullig, maar wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Hebben wij niet allemaal wel eens iets kostbaars om zeep gebracht?