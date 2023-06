Nieuwe koning bij Oswaldus Gilde in Netterden, Pax-jeugd viert historische bekerzege en familie Assink viert jubileum in Miste

LEZERSREACTIES Lezers laten zich horen over alcohol in de samenle­ving: ‘Gereed­schap en ijzerwaren horen ook niet in de supermarkt thuis’

Happy hours in de horeca worden aangepakt in Zwolle en Apeldoorn. Maar een wijntje bij de kapper, dat zou er juist wel eens kunnen aankomen. Lezers van de Stentor spreken zich duidelijk uit over de plek van alcohol in onze samenleving - en de handhaving daarvan.