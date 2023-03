Geschrokken van de WOZ-waarde? ‘Wij spekken met zijn allen de bezwaarbureaus’

LEZERSBRIEVEN Extra hoogspan­nings­mas­ten in Nieuw-Lekkerland?

Komt er een derde 380 kV-verbinding met hoogspanningsmasten in Nieuw-Lekkerland, de gemeente Molenlanden? Er zijn al een paar verhalen over in het AD verschenen over het werk aan de hoogspanningsmasten, maar wat veel lezers niet beseffen, is dat het niet alleen gaat over het verzwaren van de huidige hoogspanningslijnen in het westelijk deel van Molenlanden. Nee, er moeten misschien ook nieuwe masten komen. We begrijpen dat het noodzakelijk is, omdat we allemaal meer stroom verbruiken. Maar meer hoogspanningsmasten in ons dorp: nee dus! Mensen die in de buurt van de masten wonen, worden niet voor niets uitgekocht. Het is ongezond om daar dichtbij te wonen. Meer risico op leukemie bij jonge kinderen, alzheimer en MS door het hoge stralings- en magnetische veld zijn bekend. Er zijn drie voorkeurstrajecten voor de nieuwe verbinding. De makkelijke optie is langs de huidige twee lijnen, dus in Nieuw-Lekkerland. Dat moeten we niet willen. Een betere optie is via Geertruidenberg-Crayestein. Die zou het minst schadelijk voor de volksgezondheid zijn. Op 14 februari is er een digitale informatieavond. Kijk maar eens op molenlanden.nl/nieuw-hoogspanningstrace. Wij zijn zeer verontrust en hopen met deze brief mensen wakker te schudden. Het gaat niet om het uitzicht, maar om onze gezondheid. Laat van u horen!! Perry en Marleen van de Graaf Nieuw-Lekkerland