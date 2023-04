Oekraïnse kleuters leren recyclen

Brieven van de lezers

Met veel plezier lees ik altijd de verhalen van Gerrit Jansen uit Angeren. Ben zelfs wel naar zijn lezingen geweest, Maar in De Gelderlander van dinsdag 7 maart slaat hij toch wel de plank mis. Ik ben het eens met Wilma Roelofs uit Voorst en Bram te Paske uit Aalten, die op 10 maart hun mening gaven in deze rubriek. Jansens stemadvies tegen de BBB getuigt niet van kennis over deze partij. De BBB vraagt om de cijfers, de gegevens over de échte staat van de Nederlandse natuur alvorens maatregelen te treffen. Als die er al zijn waar ik zéér aan begin te twijfelen.