‘Fietspad Annanina's Rust is zonder verlichting pikkedonker en vooral sociaal onveilig’

Nieuw station? Mijn zorg gaat uit naar de gevolgen voor het beschermd stadsge­zicht

Met enige verbazing heb ik kennisgenomen van de wel zeer ambitieuze verdichtingsplannen van de Spoorzone en de vernieuwing van het ‘Centraal’ station van Den Bosch [BD 31 maart; Station Den Bosch op de schop]. Een kolossaal bouwprogramma voor dit kleine gebied. Vanuit oogpunt van monumentenzorg gaat mijn zorg uit naar de gevolgen voor het beschermd stadsgezicht en voor de mogelijke aantasting van de iconische gietijzeren perronoverkappingen. De passerelle is indertijd precies tussen de oude spanten geplaatst waardoor verbreding eigenlijk niet mogelijk is. Opruimen van de kiosken op de passerelle is misschien een haalbare oplossing. Een ondergrondse verbinding is problematisch omdat de ondergrond van de wijk ’t Zand zeer labiel is. Dit bleek wederom bij de aanleg van de ondergrondse parkeergarage onder het Stationsplein waarbij ondanks allerlei voorzorgen het monumentale huis Stationsplein 2-4, ontworpen door architect K.J. Dony, door fouten in de uitvoering alsnog ging scheuren.