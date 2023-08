Zodra ik hem vastpak, grijpt hij me zo stevig beet dat we samen kopje-onder gaan

Lezers delen lief en leed over vernielde gedenk­plaats: ‘De énige gedenk­plaats waarop de naam van mijn vader stond’

Bijna iedereen kent er wel iemand. De ontzetting is groot, over de vernielingen in het Wilhelminabos in Dronten. Lezers spreken hun steun uit voor nabestaanden en delen hun persoonlijke band met de gedenkplaats. ,,Het was de énige gedenkplaats waarop de naam van mijn vader stond.”