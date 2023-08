Voorbereiding voor Kunstroute Westervoort en bij buurtfeest in Didam wordt stilgestaan bij opening van wooncomplex

LEZERSREACTIES | MET POLL Lezers over laadpalen op vakantie­par­ken: ‘Voor de fietsenma­ker moet ik ook een paar kilometers wandelen of fietsen’

Moeten er meer laadpalen komen op vakantieparken en campings? Ondernemers in deze regio zijn verdeeld: de een wil er een paar, de ander meer, weer een ander geen. Lezers mengen zich in de discussie: ,,Een vakantiepark is géén tankstation.”