Koorzang met ballet in Tielse kerk en Dean, Badr, Sam en Roy winnaars Techniekwedstrijd Rivierengebied

Onder Ons Klup Over-Betuwe komt bijeen in Zandsekerk en Koningsspe­len in Zetten groot succes

HUISSEN Leden en vrijwilligers van Klup Over-Betuwe hebben vorige week in de Zandsekerk in Huissen een geweldige avond beleefd, zo meldde Sjaak Bouwmeister die de foto instuurde. ,,Hiervoor was het optreden van de slagwerkgroep van de Volharding medeverantwoordelijk. Een uitstekende combinatie blijkt.”