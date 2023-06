Freek leefde jarenlang op straat, maar heeft nu zijn droombaan gevonden

Lezersbrieven Mening | Lering trekken uit het vonnis in zaak Richard de Mos

De euforie van De Mos c.s. over diens vrijspraak [BD 22 april; ‘Nachtmerrie is nu voorbij’] is begrijpelijk. Helaas gaat de berichtgeving in de media veel te weinig over de lering die de samenleving uit de zaak en het gewezen vonnis moet trekken. Allereerst moet zo snel mogelijk regelgeving komen omtrent donaties aan lokale partijen en over dossierbeheer in zaken waarbij (de schijn van) belangenverstrengeling aan de orde is. Immers: ‘het strafrecht is niet de oplossing voor het ontbreken van die spelregels’. Daarnaast moet de doorlooptijd van een rechtszaak waarbij een persoonlijke reputatie in het geding is, verkort worden. Want dermate lang als ‘verdachte’ feitelijk gegijzeld zijn, is niet alleen onevenredig maar welhaast onmenselijk. Het zo kort mogelijk maken van die doorlooptijd vereist een mega-inspanning van een toch al overvraagde justitie. Tot slot: iemand die tijdens een rechtszaak een verdachte publiekelijk als ‘schuldig’ benoemt of behandelt – en dat is in casu veelvuldig gebeurd – moet vanwege de onschuldigheidspresumptie van rechtswege een zaak wegens smaad aan de broek krijgen. Zo’n maatregel beoogt trial by media te voorkomen en onnodige persoonlijke schade te beperken. Maar het team rond De Mos heeft op zijn beurt ook de professionele plicht om de rechterlijke uitspraak geen verstrekkender inhoud te geven dan de tekst toelaat. Je hoeft geen helderziende te zijn om te concluderen dat aan ‘ombudspolitiek’ juridische én democratische risico’s kleven.