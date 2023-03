Jammer dat ‘narige perenbomen’ het loodje hebben moeten leggen

Lezersbrieven Het virus heeft blijkbaar een vorm van bewustzijn

Het vogelgriepvirus dreigt veroorzaker te worden van de volgende pandemie. In verband hiermee trof mij een onderzoek van de WUR naar het vogelgriepvirus in zoogdieren [BD 26 januari; ‘Vogelgriep niet tussen zoogdieren’]. In het bijzonder de zin: ‘Dat is een teken dat het virus zich aanpast aan een nieuwe gastheer.’ Ik hoop dat het hoofd van het Nationaal Referentielaboratorium van de WUR hier verkeerd geciteerd werd. Zij is een gepromoveerd wetenschapper en dat vind ik, ongeacht het onderwerp, een te waarderen prestatie van formaat. Die zin bevat enkele veronderstellingen. Het dicht een hoge mate van intelligentie toe aan het virus, het is namelijk in staat om zichzelf aan te passen en zodoende te overleven in een ander milieu. Dat lukt ons mensen niet, wij moeten het milieu aanpassen. Verder heeft het virus blijkbaar een vorm van bewustzijn, het is zich bewust van zijn omgeving. Het weet zelfs dat het in een andere gastheer zit. Ik ben geen bioloog maar waag dat toch te betwijfelen. Ik denk dat het te veel eer is voor een virus. Het is van een hoog EO-gehalte, vergelijkbaar met het commentaar bij de, verder uitstekende, televisieseries van David Attenborough. Ik denk wel dat het virus de voorwaardelijke drang tot overleven heeft. Het wordt daarbij geholpen door onvolkomenheden in het reproductieproces waardoor mutaties ontstaan. Enkele, of slechts een, van die mutaties is succesvoller in zijn omgeving en overleeft daardoor. Deze toevalstreffers hebben weinig gemeen met intelligentie. Het is wachten op de volgende mutatie waardoor het virus kan worden overgedragen tussen zoogdieren, bijvoorbeeld naar de mens.