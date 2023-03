Lezers helpen lezers: Wie is geïnteresseerd in dit paspoort en welke verzamelaar kan een doos met jokers gebruiken?

Lezersbrieven Mening | ‘Onze rechts­staat biedt vooral bescher­ming aan mafkezen en criminelen’

De column van Tony van der Meulen over de intimidatie van minister Kaag vond ik ongewoon scherp, maar ik kon me er desondanks heel goed in vinden [BD 21 februari; ‘Niet geïnteresseerd in discussie, alleen lekker schelden tegen Kaag’]. We moeten ons hierbij wel realiseren dat we dit in Nederland allemaal zelf laten gebeuren. We hebben de rechtsstaat zodanig ingericht dat er vooral bescherming is voor mafkezen en criminelen. Waarom is het zo moeilijk om deze lui op te pakken en vast te zetten?