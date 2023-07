Mening | De zichtbare uiting van een religieuze overtuiging beperkt niemand

Lezersbrieven Mening | Een kat met negen levens zou jaloers zijn op onze premier

Verslaggever Hans van Soest schrijft in het Brabants Dagblad over de overlevingscapaciteit van onze premier [BD 9 juni; ‘Niet snel game over voor Rutte’]. Een bijna wetenschappelijke benadering over de visie van lachebekje Rutte. Ondanks alle crises die er in ons landje heersen; een kat met negen levens zou jaloers zijn op onze premier. Bij de toeslagenaffaire en bijvoorbeeld de aardbevingen in Groningen laten de VVD-stemmers zich misschien wel het meest horen, hoe dramatisch het allemaal is. Behálve als ze in het stemhokje staan. Dan waait de wind uit de andere hoek, waardoor mijns inziens zijn overlevingscapaciteit gelimiteerd is en het niets heeft te maken met visie maar met de sociale gevoelens van die VVD-stemmers ten opzichte van de gedupeerde Nederlanders.