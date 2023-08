Mening | Niet de burger moet zijn overheid meer vertrouwen, doch de overheid moet haar burgers gaan vertrouwen

van de lezer Lezersbrie­ven: An­ti-rookbeleid GGZe | Raar fietspad | Kappen met excuses

In het ED van afgelopen woensdag stond dat de Hoge Raad de rechtbank heeft teruggefloten inzake het anti-rookbeleid van de GGzE. De rechtbank moet haar huiswerk overdoen. Er is nog geen eindvonnis geveld. Een goede zaak want hoe gek het ook klinkt, roken is voor vele cliënten van de psychiatrie hun levensadem. Nu pakjes sigaretten verboden zijn op het terrein gaat roken ondergronds gewoon door, ondanks de prijs. Dadelijk is een grammetje speed er nog goedkoper dan een pakje sigaretten. Bestuurders GGzE, waar bent u mee bezig?