Mening | Samen gaan we feestend ten onder

Lezersbrieven Mening | Dubbel pech en wereld­vreemd?

Marijn Brouwers slikte dus een pilletje met als gevolg voor hem een allergische reactie [BD 15 juli; ‘Drugs zijn niet hetzelfde als een biertje’]. Pech hebben. Dubbele pech zelfs want in het ziekenhuis loopt hij een bacterie op. Het grootste pijnpunt. Nou wil Marijn dus iedereen gaan waarschuwen voor de gevaren van die pilletjes. Prima maar wereldvreemd. Een biertje moet kunnen volgens Marijn. Alcohol is echter terug te vinden in de top 3 van de meest verslavende stoffen. Ik, Peter, had pech. Bij de eerste slok raakte ik verslaafd aan alcohol op 10-jarige leeftijd. Vanaf mijn 15e begon het gebruik echt wel uit de hand lopen. Na het eerste glas altijd uitkijken naar het volgende glas, naar de fles. 15, 16, 17 of meer glazen als het kon. Alcoholisme begint, net als alle andere verslavingen, bij het eerste gebruik. De waarschuwing van Marijn is goed. Doe het voor alle verslavende stoffen. Ik sta met hulp van de Anonieme Alcoholisten (AA) pas 36 jaar droog.