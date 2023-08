Lezersbrieven Mening | De zichtbare uiting van een religieuze overtui­ging beperkt niemand

Geen geloofsuiting als je agent bent. Geen hoofddoek, geen keppel, geen kruisje [BD.nl 28 juni; Definitief verbod op hoofddoek of keppel bij politie: ‘Dit werkt juist polariserend’]. Het zoveelste racistische hondenfluitje. Iedereen wil dat moslims integreren maar zodra moslima’s dan ook bij de politie willen, wordt artikel 1 van de grondwet bij het grofvuil gezet. De vrijheid van religie is hiermee tanende. En dat doet afbreuk aan onze democratie. Alsof een uiting van je geloof iets zegt over hoe je je werk doet. Als je een probleem hebt met iemand met een hidjab, keppel, kruisje of tulband, dan ligt de intolerantie bij jou, niet bij degene die diens geloof in vrijheid wil beleven. En ik hoor u al zeggen; maar ambtenaren mogen niet weigeren homostellen te huwen. Dat is óók een aantasting van diezelfde vrijheid van religie. Die redenering klopt niet. De zichtbare uiting van een religieuze overtuiging beperkt niemand, iemand weigeren te trouwen wel.