Mening | Veel stemgerechtigde Nederlanders lijden aan het Stockholmsyndroom

Lezersbrieven Mening | Nu al tobben over hoe het verder moet

Donderdagochtend was er alleen maar spijt over zijn uitgebrachte stem. Een stem die de BBB naar de overwinning bracht. Hij had enkel een tegengeluid willen laten horen, een vuist willen maken tegen het huidige politieke klimaat. Ik had hem nog gewaarschuwd, maar niets hielp. Een verzetsmonument was het. Steeds vaker. Nu oogstte hij de revenuen van zijn gedrag. Eigenlijk zou een overwinnaar dit uitbundig moeten vieren. Hij niet, hij tobt nu al over hoe het verder moet. Boos was hij ook. Hij kon niks hebben vandaag. Morgen vast ook niet. Misschien stemmen ze daarom in Frankrijk twee keer: de eerste keer op de golven van hun emoties en de tweede keer met hun verstand. Dat moeten ze eigenlijk overal doen want kennelijk regeert wereldwijd de amygdala en niet de prefrontale cortex. Door twee keer te stemmen voorkom je in ieder geval: ‘Oe gotte wa he’k gedoan’. En dat met alle gevolgen van dien.