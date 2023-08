Lezersbrieven Mening| Frans Timmermans: blijf in Brussel!

Frans Timmermans: ‘Ik streef een overheid na die weer gaat presteren, die mensen kunnen vertrouwen’. Wat een kletsuitspraak van een Eurocommissaris die de afgelopen jaren, per opmerking die hij maakte, ‘de mensen’ verder in moeilijkheden bracht. Je vraagt je in alle gemoede af in hoeverre GroenLinks en PvdA geloof hechten aan de mogelijkheid om enig voordeel te hebben van hun samengaan nu daar als machtsfactor onze Brusselse boskabouter iets aan denkt te moeten toevoegen. Laat die grapjas in Brussel blijven. Dat hij daar maar zijn kachel stookt met houtpelletjes. Niet te veel, want met een overwegend zuidwestenwind zitten wij hier dan met de problemen. Wij zitten echt niet te wachten op deze ‘oplosser’ van de koude grond. Weg geloofwaardigheid. En daar veranderen maanden die nog gaan komen tot aan de verkiezingen, niets aan.