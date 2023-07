Het ging goed, tot die avond waarop er alleen nog een plekje bij het raam vrij was

LEZERSREACTIES Lezers over agent die beledigd werd door omstanders in Zwolle: ‘Dit zijn de slechtste eigenschap­pen in een mens’

Massale verontwaardiging: lezers laten zich in groten getale horen over wat agente Marjolein overkwam bij een reanimatie. Ze zijn het er bijna allemaal over eens: ,,Dit is toch erg, dat mensen zo zijn?”