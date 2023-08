Ik kampeer nog met datzelfde vriendje, maar nu hebben we wél kampeerstoelen

GastschrijversMijn eerste kampeervakantie beleefde ik in 1965 als 19-jarige, destijds samen met mijn vriendje, en zijn broer en vriendin. Het was voor mij volledig nieuw, maar ik vond het meteen fantastisch. We reden in een gehuurde ‘Lelijke Eend’ naar het Odenwald in Duitsland, want de broer van mijn vriendje had daar een boek over gelezen.