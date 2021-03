Aangehouden uitdager van Rico Verhoeven krijgt klap op klap buiten de ring

Overeem gaat knock-out tegen Volkov in UFC-ge­vecht Las Vegas

7 februari Alistair Overeem is er in Las Vegas niet in geslaagd een nieuwe stap te zetten richting een wereldtitelgevecht in het zwaargewicht bij de UFC, de grootste vechtsportkoepel ter wereld. Zaterdagnacht verloor de 40-jarige kooivechter van de acht jaar jongere Rus Alexander Volkov. Een combinatie van stoten van Volkov werd de Nederlander in de tweede ronde fataal, waarna de scheidsrechter het gevecht beëindigde.