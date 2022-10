Alistair Overeem, 42-jarige Glory-debutant: ‘Missie geslaagd als Badr en Rico zijn uitgeschakeld’

Tyson Fury daagt Anthony Joshua opnieuw uit: ‘Als je een man bent, teken je contract vandaag’

Tyson Fury daagt zijn landgenoot Anthony Joshua uit om het gevecht om de wereldtitel toch te laten doorgaan. Hij blies eerder de ‘Battle of Britian’ af omdat Joshua geen contract zou hebben ondertekend. Maar Fury liet donderdag via Twitter weten dat problemen over televisierechten zijn opgelost en drong er bij Joshua op aan om toch in de ring te verschijnen.

29 september