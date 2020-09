Alistair Overeem: ‘Kickboksen in Nederland populair, in de wereld is MMA dat’

VideoIn Nederland wordt hij alleen door MMA (mixed martial arts)-fijnproevers tot de grotere sporters gerekend, maar intussen is Alistair Overeem (40) al decennialang een begrip in de vechtsportwereld. Vannacht vecht hij in Las Vegas onder de vlag van de UFC tegen Augusto Sakai, in zijn jacht op een laatste wereldtitel.

Afgelopen mei werd Alistair Overeem, op zijn veertigste verjaardag, de tweede vechter na Aleksei Oleinik met overwinningen in MMA-gevechten in vier verschillende decennia (’90, ’00, ’10 en ’20), door Walt Harris op technische knock-out te verslaan. Overeem, geboren in de regio Utrecht en al jaren wonend in de Verenigde Staten, werd kampioen in meerdere organisaties en is een begrip in de vechtsport. Hij hoopt nog één keer een gooi te doen naar de wereldtitel, waardoor de druk er vol op zit vannacht.

Strijden om de wereldtitel: dat kan dus, als je 40 jaar bent. ,,Een vergelijking die mensen kunnen trekken is als je 20 jaar bent, een paar biertjes drinkt en om 3.00 uur naar bed gaat”, aldus Overeem. ,,Dan kun je om 7.00 opstaan en gaan werken of trainen. Ik heb nu wel drie dagen nodig, of zo. Drie dagen niet trainen en herstellen. Na je dertigste gaat er elk jaar een procent vanaf, dus zit ik nu op negentig procent. Je merkt het vooral in je herstel, dat wat achteruitgaat. Maar je wordt wel slimmer in hoe je moet trainen.”

Quote Ik hoop voor het einde van mijn carrière nog een keer in Nederland te vechten, over anderhalf of twee jaar. Alistair Overeem

Mede daarom traint Overeem in Denver, Colorado, vlakbij de Rocky Mountains. ,,Dat ligt anderhalf kilometer boven zeeniveau”, vertelt Overeem vanaf zijn hotelkamer in Las Vegas, waar hij op het moment van het interview in quarantaine wacht op de uitslag van zijn verplichte coronatest. ,,Die omstandigheden heb je in Nederland niet, waar alles plat is op een paar heuveltjes na. Op deze hoogte heb je twintig procent minder zuurstof en maakt je lichaam een aanpassing. Je krijgt meer bloedlichaampjes en dus heb ik twintig procent meer zuurstof in Vegas, op zeeniveau. Dat zijn van die slimme foefjes.”

Volledig scherm In mei van dit jaar versloeg Alistair Overeem zijn opponent Walt Harris op technische knock-out. © USA TODAY Sports

Overeem rakelt de feiten zo op. Hij vocht 92 wedstrijden in 23 jaar en traint al 28 à 29 jaar. In Nederland gaat de aandacht voor vechtsport met pieken en dalen, zo weet hij ook. Zo was de K1 in Japan een tijdlang interessant, zwakte de aandacht daarna weer af en is momenteel het kickboksen populair met daarin een grote rol voor Rico Verhoeven. Overeem: ,,Alleen moet het eigenlijk MMA worden, hè? Ik heb twintig jaar geleden al voorspeld dat kickboksen eerst populair zou worden, maar dat MMA daarna die rol overneemt. Kickboksen is nu nog reuze populair in Nederland, maar in de wereld niet. Daar is MMA dat. Het is altijd spannend, brengt altijd iets nieuws en ik kijk met plezier naar elke gewichtsklasse. Ik leer van andere vechters door simpelweg naar ze te kijken.”

Volledig scherm Alistair Overeem vocht voor het laatst in Nederland in 2016, in Ahoy.

Maar toch, in Nederland gaat vooral kickboksorganisatie Glory over de tongen. De UFC is iets voor de echte fijnproever, al trok het UFC-circus in 2017 nog naar Rotterdam voor een avond in Ahoy. Overeem denkt wel te weten waarom de UFC niet vooraan staat qua populariteit in Nederland. ,,UFC heeft meer een globale strategie dan focus op Nederland. Ze zijn daar bezig met China en India, openen een performance institute in Sjanghai. Ze zijn met grotere markten bezig en dan is Nederland met 17 miljoen inwoners niet echt een prioriteit. Al hoop ik voor het einde van mijn carrière nog een keer in Nederland te vechten, over anderhalf of twee jaar.”

Merkwaardige link tussen Koning Willem III en Alistair Overeem

Volgens de Engelstalige Wikipedia is de familielijn van Alistair Overeem verbonden met Koning Willem III. Dat vraagt om uitleg. ,,Mijn oom weet daar meer over, maar wat ik begrijp – en ik heb er redelijk wat gesprekken over gevoerd – was Koning Willem III een wilde vent. Vaak dronken, vond meisjes interessant en had veel vriendinnen. Daar zijn veel kinderen uit geboren, ik geloof wel plusminus veertig. De vader van mijn opa was één van die bastaardkinderen. Hij is niet erkend door het paleis, maar wel financieel gecompenseerd. Bij mijn opa Cees komt mijn lengte vandaan, hij was ook zo’n grote vent. Ik heb dezelfde handen als mijn opa en overgrootopa.”