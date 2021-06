Alistair Overeem tekent bij Glory: topaffiches tegen Rico Verhoeven en Badr Hari gloren

Overeem staat bekend als een MMA-legende met een record van 47 gewonnen wedstrijden, 19 nederlagen en één no-contest. In maart werd de Nederlander aan de kant geschoven door de UFC. Het ontslag van het zwaargewicht leek toen al niet het einde van zijn carrière te zijn. RIZIN-CEO Nobuyuki Sakakibara, een grote Japanse vechtsportorganisatie, bood Overeem al aan voor hen te komen vechten. Het wordt echter een contract bij Glory, waarmee hij terugkeert in het kickboksen.



Met tien zeges en vier nederlagen was Overeem in het verleden al actief als kickbokser. Zo won hij in 2008 van Badr Hari, waarna hij het ook opnam tegen Remy Bonjasky. Die wedstrijd verloor hij op beslissing van de jury. Zijn laatste wapenfeit was in december 2010 toen hij de prestigieuze K-1 World Grand Prix won. Overeem, bijgenaamd The Demolition Man, debuteerde vervolgens in december 2011 in de UFC met een zege op Brock Lesnar.