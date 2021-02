Amerikaanse boksters vliegen elkaar al aan bij staredown

Tijdens Knucklemania vannacht in Tampa Bay, Florida, zal VanZant haar debuut maken in het Bareknuckle boksen. Deze wrede en bloederige sport is niet voor watjes. VanZant is echter van mening dat wonden in het gezicht snel helen en ze durft de uitdaging dus wel aan.



Klaarblijkelijk wil VanZant flinke indruk maken op het publiek en BKFC, de organisator van Knucklemania. Tijdens de staredown daagde Hart de voormalig UFC vechter uit door te zeggen dat het geen MMA is en dat de strijd staand en niet op de grond zal worden beslist. ,,Dit is andere koek, hier is geen plek voor verwurgingen of iemands keel afknijpen”, riep Hart naar VanZant. Dat deed VanZant besluiten Hart te laten voelen hoe een MMA-gevecht voelt.