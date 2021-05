Andy Ruiz Jr. wint bij rentree van Arreola, publiek knokt vrolijk mee

Er was vooraf niet veel interesse voor het gevecht tussen beide Mexicanen, die plaatsvond in het Dignity Health Sports Park in de Californische stad Carson. Dat was niet te merken aan het aanwezige publiek, dat constant de naam van Ruiz Jr. scandeerde. In de openingsronde landde Ruiz Jr. een harde rechterhoek en bleef het spannend tot in de laatste minuut van het openingsframe.