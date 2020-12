Anthony Joshua bereid tot groot offer voor titelgevecht tegen Tyson Fury

Tyson Fury: ‘Boksen is mijn schild tegen depressie’

1 november Voor wereldkampioen boksen Tyson Fury is de sport een soort levensverzekering. ,,Het boksen is in ieder geval mijn schild tegen depressie", zegt de Britse zwaargewicht. ,,Door de sport blijf ik gelukkig en tevreden. Bovendien houdt het boksen me gezond en weerhoudt het me ervan in de problemen te geraken."