Anthony Joshua slaat Robert Helenius op verwoestende wijze knock-out in Londen

met videoAnthony Joshua heeft zichzelf op indrukwekkende wijze laten zien aan de bokswereld. De voormalig tweevoudig wereldkampioen bij de zwaargewichten sloeg afgelopen nacht de Fin Robert Helenius knock-out in de O2 Arena in Londen.

De 33-jarige Joshua, die in september 2021 werd onttroond als wereldkampioen in het zwaargewicht door de Oekraïener Oleksandr Usyk en sindsdien aan een terugkeer richting de top werkt, sloeg Helenius vannacht in de zevende ronde op verpletterende wijze knock-out. Met één gerichte klap ging Helenius naar het canvas, waarna het meteen klaar was.

Aanvankelijk zou Joshua het in de ring opnemen tegen Dillian Whyte, maar na een dopingcontrole werden er verdachte stoffen aangetroffen bij laatstgenoemde. Hoewel Whyte met klem ontkende, ging er resoluut een streep door het gevecht.

Helenius werd opgetrommeld als vervanger, maar kon als nieuwe uitdager niet verrassen tegen Joshua. De 33-jarige Engelsman bleef geduldig in de eerste rondes en kreeg enkele rake klappen te verwerken van Helenius, maar maakte in de zevende ronde op verwoestende wijze een einde aan het gevecht. Joshua hoopt het in zijn volgende gevecht op te nemen tegen Deontay Wilder. Daarover wordt al sinds januari onderhandeld. Er klinken geruchten dat Joshua en Wilder het tegen elkaar op gaan nemen in Saoedi-Arabië.

Reactie Joshua

,,Ik wil graag een groot applaus vragen voor Robert Helenius’’, zei de zichtbaar vermoeide Joshua direct na afloop. ,,Ik heb er bewondering voor dat hij dit gevecht is aangegaan. Deze man heeft talent, ik ben blij dat we hem konden vinden als late vervanger. Hij heeft de show gered.’’

Joshua vierde zijn overwinning overigens met Conor McGregor, die in de zaal aanwezig was en voorafgaand aan het gevecht de ring betrad. Na de zege viel Joshua McGregor in de armen en kreeg de Engelsman een slok van het drankje van de controversiële Ier.

